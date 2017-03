TBC inakujulisha kwamba;

Ndugu mdau na mteja wa TBC.

Pamoja na kurusha matangazo na vipindi mbalimbali vya makampuni,taasisi na mashirika mbalimbali,Shirika la Utangazaji Tanzania TBC linayo furaha kubwa kukufahamisha kuwa wewe kama familia,ndugu,jamaa na rafiki yetu unaweza kurusha matukio ya harusi, send off, kitchen party au kumbukumbu za nyuma za matukio haya kupitia kipindi cha Chereko chereko cha TBC One. Pia unaweza kumpongeza mzazi, mume, mke, mtoto , ndugu, jamaa, na rafiki yako kwa hatua ya mafanikio aliyofikia kupitia kipindi cha Bango .Unakaribishwa kwa matukio mengine kama vile: matangazo ya vifo, kumbukumbu, arobaini, kupotelewa, kupandishwa cheo, kumaliza masomo, graduations kuanzia nursery hadi chuo kikuu, anniversaries, birthday na matukio mengine mengi yanayofanana na haya yanaweza kutangazwa kupitia kipindi cha‘’Bango ’

RATIBA YA KIPINDI CHA CHEREKOCHEREKO

JUMAPILI

SAA 1:00-2:00 USIKU

JUMATANO

SAA 3:00 – 4:00 ASUBUHI

MARUDIO

RATIBA YA KIPINDI CHA BANGO

Ni kuanzia Jumatatu hadi ijumaa saa 9:00-9:15 ALASIRI, SAA 12:45- 1:00 JIONI & SAA 4:30-5:00 USIKU na kwa siku za Jumamosi na Jumapili ni saa SAA 3:45-4:00 ASUBUHI, 9:00-9:15ALASIRI,SAA 12:45- 1:00 JIONI & SAA 4:30-5:00 USIKU

Kwa mawasiliano zaidi fika kwenye ofisi za TBC zilizoko Tanzania nzima, Kwa wakazi wa Dar es Salaam wanaweza kufika moja kwa moja kwenye ofisi zetu za TBC 1 Mwenge ,Mkabala na ofisi za baraza la mitihani, katikati ya Mji fika makao makuu ya Idara ya masoko Mtaa wa ZANAKI karibu na Ofisi za ex -telecom na Habib Bank , pia unaweza kufika ofisi za TBC makao makuu zilizopo TAZARA mkabala na hospitali ya Dar Group , pia unaweza kutumia namba zilizoambatanishwa hapo chini: Unaombwa piakumjulisha rafiki yako kuhusu Chereko &Bango,Karibuni sana;

Thank you,

Regards

Emmanuel Minja

Senior Marketing Officer

Tanzania Broadcasting Corporation

TBC HQ Tazara.

P.O. Box 9191

Dsm, Tanzania.